إعلان

BBC

فاعلية بجامعة القاهرة على أنغام "قالوا إيه علينا دولا" للحث على المشاركة الانتخابات الرئاسية

12:09 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    فاعلية بجامعة القاهرة
  • عرض 6 صورة
    فاعلية بجامعة القاهرة
  • عرض 6 صورة
    فاعلية بجامعة القاهرة
  • عرض 6 صورة
    فاعلية بجامعة القاهرة
  • عرض 6 صورة
    فاعلية بجامعة القاهرة
  • عرض 6 صورة
    فاعلية بجامعة القاهرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمر كامل:

على أنغام نشيد "قالوا إيه علينا دولا .. قالوا إيه"، هتف منتسبي جامعة القاهرة خلال مشاركتهم في المسيرة الحاشدة التي انطلقت من الجامعة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار انزل شارك .. مصر هي الأهم، والتي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورفعت حشود جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن.

جامعة القاهرة الانتخابات الرئاسية الانتخابات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان