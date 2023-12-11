فاعلية بجامعة القاهرة على أنغام "قالوا إيه علينا دولا" للحث على المشاركة الانتخابات الرئاسية

كتب- عمر كامل:

على أنغام نشيد "قالوا إيه علينا دولا .. قالوا إيه"، هتف منتسبي جامعة القاهرة خلال مشاركتهم في المسيرة الحاشدة التي انطلقت من الجامعة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار انزل شارك .. مصر هي الأهم، والتي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورفعت حشود جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن.