رئيس حملة السيسي يدلي بصوته في الانتخابات.. ويؤكد: رصدنا إقبالًا ملحوظًا

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كتب- إسلام لطفي:

أدلى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثاني لفتح باب التصويت.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تابعت سير العملية الانتخابية في يومها الأول والساعات الأولى من اليوم الثاني والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً من الناخبين وهو ما يؤكد وعي المواطن المصري بالحفاظ على مقدرات وطنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.