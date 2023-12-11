زعيم الأغلبية يدلي بصوته: العالم سيدرس هذا المشهد.. والمصريون انتخبوا الدولة

كتب- نشأت علي:

أدلى زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الإثنين، بصوته في مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة، وصرح عقب الإدلاء بصوته بأن المشهد الذي رأيناه أمس في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية هو مشهد يليق بمكانة مصر، ومشهد يحكي حجم استيعاب المصريين للأحداث والتحديات الموجودة، صرح بذلك أحمد قنديل، المستشار الإعلامي لزعيم الأغلبية.

وأضاف قنديل أن زعيم الأغلبية الدكتور القصبي أكد في تصريحات أدلى بها أن اللجان الانتخابية بدأت عملها الساعة التاسعة صباحًا بشكل دقيق ومنظم، وكان التنظيم رائعًا، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات كثيرة للناخبين؛ لتحفيزهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتابع القصبي بأن المصريين خرجوا أمس للدفاع عن وطنهم، وكل ما تواجهنا أزمة جديدة الشعب المصرى على الفور يرسل رسالة بأن لديه خصوصية وقادر على مواجهة التحديات؛ لذلك سوف يدرس العالم هذا المشهد .

واختتم زعيم الأغلبية كلمته: سوف يواصل المصريون اليوم هذا المشهد السياسي والقومي الجميل؛ للدفاع عن وطنهم، فهم بحق درع الوطن ضد أي تحديات .