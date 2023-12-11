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BBC

خليك إيجابي.. الوزير محمد صلاح يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

10:47 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    الوزير محمد صلاح يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية
  • عرض 5 صورة
    الوزير محمد صلاح يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية
  • عرض 5 صورة
    الوزير محمد صلاح يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية
  • عرض 5 صورة
    الوزير محمد صلاح يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية
  • عرض 5 صورة
    الوزير محمد صلاح يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية
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كتب- محمد سامي:

أدلى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.

وقام الوزير بدعوة جميع أبناء الإنتاج الحربي لأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، مؤكداً أن حرصه على الإدلاء بصوته في هذا الحدث المهم؛ يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية؛ فالمشاركة الإيجابية هي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما لمسه خلال مشاركته بالانتخابات من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح أشاد بحرص المصريين بالخارج على التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية على الرغم من بُعد عدد من اللجان عن مقر إقامة بعض الناخبين في بعض البلاد، وكذا انخفاض درجات الحرارة في البعض الآخر، وأعرب عن ثقته في وعي المصريين بالداخل أيضاً بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، موضحًا أن التكاتف الدائم لأبناء الشعب المصري لطالما كان السبب الرئيسي في تجاوز مصر بنجاح أيَّ تحدٍّ.

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