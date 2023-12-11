المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 12 إيجابية و5 سلبيات في اليوم الأول للانتخابات

كتب- محمد نصار:

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرها الأول بشأن مجريات العملية الانتخابية في يومها الأول من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق.

وقالت المنظمة، في التقرير، إنه خلال اليوم الأول، تابعت الفرق الإقليمية مجريات التصويت في 18 لجنة عامة تضم 110 لجان فرعية، حيث اتجه القسم الأول من فريق "القاهرة الكبرى" إلى محافظة القاهرة ويضم عصام يونس، والقاضي محمد الطراونة، وجهدة أبو خليل، ورنا غانم، وعلاء شلبي، وتابع الفريق 16 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (14 و41 و42).

فيما اتجه القسم الثاني من فريق "القاهرة الكبرى" إلى محافظة الجيزة المكون من مجدي حلمي، والدكتور عبد المنعم الحر، وخولة مطر، والدكتور محمد سالم الكعبي، وتابع الفريق 20 لجنة فرعية داخل 3 لجان عامة (3 و4 و17).

ووصل فريق "غرب" والمكون من إسلام أبو العينين، وبوبكر لركو، وعبد الجليل يوسف، إلى محافظة المنوفية وتابع الفريق عدد 10 لجان فرعية تتبع 2 لجنة عامة (1 و6).

كما وصل فريق "إقليم القناة" والمكون إسلام عبد ربه، وكمال المشرقي، والدكتور الحسن الإدريسي، إلى محافظة الإسماعيلية، وتابع الفريق 14 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (1 و2 و10).

في حين وصل فريق "الصعيد" والمكون من محمد راضي، وضياء الشمري، ومساعد العنزي، ومصطفى عبد الكبير، إلى محافظة بني سويف، وتابع الفريق 10 لجان فرعية في 3 لجان عامة (4 و6 و7).

فيما وصل فريق "شرق" والمكون من السيد إبراهيم، ولخضر بنسعيد، ووليد عبدي، وعمر المسالمة، إلى محافظة الدقهلية، وتابع الفريق 38 لجنة فرعية في 4 لجان عامة (1 و2 و14 و15).

ورصدت المنظمة عدة ملاحظات إيجابية، منها:

- انتظام عملية التصويت بشكل ملفت.

- تمسك ذوي الإعاقة بالحق في المشاركة.

- مشاركة المرأة بكثافة.

- احتشاد في الساعات الأولى وفي الساعة الأخيرة من الاقتراع.

- انتظام عملية التصويت في اللجان كافة.

- إجراءات تأمين كبيرة على مقار الاقتراع.

- إجراءات تيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات.

- استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين.

- توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم.

- توافر المعلومات والإرشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجن الفرعية.

- توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان.

- توافر إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر.

كما رصدت المنظمة أيضًا عدة ملاحظات سلبية، منها:

- تأخر دخول متابعي المنظمة في لجان مدرسة المحسمة الإعدادية بمركز مركز القصاصين الجديدة وتضم 12 – 13 التابعة للجنة العامة 1 قسم أول الإسماعيلية، وتكرر الأمر مع لجنة رقم (6) مكتب صحة السبع بنات التابعة للجنة العامة 10 مركز القصاصين الجديدة.

- تعطيل متابعي المنظمة من دخول لجان مدرسة أبو الهول القومية المشتركة، وتتبع لجنة عام رقم 1 قسم الجيزة في محافظة الجيزة.

- عدم الانضباط داخل بعض اللجان (تكدس الناخبين في بعض الأوقات).

- احتشاد أنصار المرشحين أمام بعض مقار الانتخاب وتصاعد الأغاني الوطنية في محيط مقار الاقتراع.

- لوحظ تعطل الموقع الإلكتروني للهيئة لبعض الوقت خلال ساعات اليوم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.