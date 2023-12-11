وزير الري يبحث مع نائب مدير "فاو" تعزيز التعاون في مجال المياه

دبي- أ ش أ:

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع نائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ماريا هيلينا، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال المياه والتنسيق المشترك خلال الفعاليات والمبادرات الدولية المعنية بالمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض دور منظمة "فاو" في دعم مبادرة (AWARe) التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على بناء قدرات المتخصصين في مجال المياه من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي الذي تم تدشينه تحت مظلة المبادرة.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن منظمة "فاو" تعد شريكا استراتيجيا للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ.

وأشاد بدور المنظمة كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا، والذي يهدف إلى تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، ويتكامل مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.