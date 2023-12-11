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اليوم.. بدء صرف السكر الحر على بطاقة التموين

09:44 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

السكر

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كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الاثنين، زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة الى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من سلعة السكر لتلبية احتياجات المواطنين كما يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توفير السلع الغذائية وأيضا متابعة مدى التزام التجار بتطبيق بالإعلان عن أسعار السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

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