حدث ليلاً| إغلاق باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.. والتطورات في غزة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حكومة غزة: الاحتلال اعتقل العشرات في بيت لاهيا وغالبيتهم أطباء ومهندسين وصحفيين

أعلن إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العشرات في بيت لاهيا وغالبيتهم أطباء ومهندسين وصحفيين.

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عفت السادات: ما يحدث في الانتخابات الرئاسية أعتبره بداية حقيقية لديمقراطية قوية

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن السياسيين في مصر كانوا متوقعين المشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، لأن الأحزاب لمست وعي المواطن واستعداده للمشاركة خلال المؤتمرات الانتخابية.

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لا مخالفات.. غرفة عمليات التنسيقية: رصدنا ٨٠٢٩ لجنة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

تابعت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية، ورصدت عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، على مدار اليوم، من خلال فريق متابعة بلغ نحو 20 ألف متطوع فضلًا عن أعضائها وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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إغلاق باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.. ومحافظ الدقهلية يشكر المواطنين

أغلقت اللجان الانتخابية على مستوى محافظة الدقهلية أبوابها في نهاية اليوم الأول وسط إقبال كثيف من المواطنين.

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عروسان يتركان حفل زفافهما للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالأقصر

احتفل عروسان بزفافهما داخل لجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمحافظة الأقصر، حيث أدليا بصوتيهما قبل نهاية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

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الوطنية للانتخابات: ضبط واقعة قيام ناخبة بالاقتراع اليوم رغم مشاركتها في انتخابات الخارج

تمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات، من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

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إعلام عبري: تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة إلى إسرائيل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نقلا عن مدير ميناء إيلات، أن تهديدات الحوثيين منعت وصول سفن تحمل 14 ألف مركبة إلى إسرائيل، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

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بالصور.. السيدات يسيطرن على المشهد في لجان السويس قبل غلق باب التصويت

سيطرت السيدات على اللجان المشهد على اللجان الانتخابية مساء اليوم الأول من الإنتخابية الرئاسية، في الساعة الأخيرة من عملية التصويت، لا سيما بلجان حي السويس مركز الخدمات والمصالح الحكومية، والأربعين الأكثر عددا في حصيلة الناخبين.

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غلق باب التصويت أمام الناخبين في أول أيام الانتخابات الرئاسية

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين في تمام الـ 9 مساءً في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

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