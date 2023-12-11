عصام شيحة: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية انتهى دون عنف للمرة الأولى

كتب- حسن مرسي:

أشاد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإقبال الكثيف على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية

وقال شيحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية ON، مساء الأحد، إن الإقبال على لجان الاقتراع كان لافتا للنظر في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، بالأخص في فترات الصباح الباكر مع بدء عمليات التصويت مع فتح اللجان في التاسعة صباحاً، مشيرًا إلى أن إقبال الشباب والمرأة كان لافتًا.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "لأول مرة يمر اليوم الأول للانتخابات الرئاسية دون عنف، ولأول مرة يكون لدينا عدد كبير من المراقبين الدوليين والمحليين لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن عدد المراقبين الدوليين والمحليين بلغ 22 ألفا مراقب".

وأوضح عصام شيحة، أن وجود عدد من المرشحين المنتمين لتيارات وأيديولوجيات مختلفة ضد مرشح ينتمي لأيدولوجيته الخاصة دفع أسهم في زيادة المشاركة الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.