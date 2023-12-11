رصدنا سلبيات غير مؤثرة.. حملة فريد زهران: الانتخابات الرئاسية الحالية أفضل من السابقة

كتب- حسن مرسي:

أشاد باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بسير العملية الانتخابية وتنظيمها في اليوم الأول، قائلاً: "لمسنا اليوم إيجابيات كثيرة تجعل الانتخابات الرئاسية 2024 أفضل بكثير من مثيلاتها في عامي 2014 و2018، أولها حياد الاعلام بشكل مهني ومحترم في معظم القنوات الفضائية.

وتابع كامل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الأحد: "أرسلنا الملاحظات للوطنية للانتخابات حيث رصدنا بعض الموظفين يقومون بتوجيه الناخبين داخل بعض اللجان، بالإضافة لوجود بعض الدعاية للمرشحين داخل بعض اللجان الانتخابية".

وأكد مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن السلبيات غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية، قائلاً: "أكيد مش هنعمل انتخابات نزيهة وشفافة بنسبة 100% ولكن أفضل من السابقة ومن عام 2014 بشكل كبير ونحن نعرف أن أعتى الديموقراطيات في العالم بها مخالفات".