حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: الإقبال على الانتخابات غير مشهود

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن الحملة تفقدت أكثر من موقع انتخابي في مختلف المحافظات، والتي جهزت بدورها غرف عمليات، ورصدت كل العملية الانتخابية على مدار اليوم، والإقبال على الانتخابات "محترم" وأكثر مما كان يتوقعه الحملة.

وأضاف "محسب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت الإجراءات داخل اللجان، والناخب لا يستغرق سوى دقيقة أو دقيقة ونصف للتصويت، والانتخابات شهدت تنظيماً غير مشهود.

وأشار إلى أن الحملة لاحظت في منتصف اليوم الانتخابي أن هناك لجاناً تحتاج إلى عدد أكبر من القضاة، واُسْتُجِيب لهذه الملاحظة، نظرا للإقبال الشديد، مؤكدا أن مصر تشهد انتخابات رئاسية حقيقية تجرى لأول مرة على أرض مصر بهذا الوضوح، من وجهة نظر الحملة.

وتمنى أن يشهد اليومين المقبلين نفس كثافة اليوم الأول، نظرا لأن الإقبال غير مشهود لأي انتخابات جرت في مصر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.