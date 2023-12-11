"الغردقة" تستضيف المؤتمر السنوي لأحد منظمي الرحلات الألمان

كتب- محمد أبو بكر:

تستضيف مدينة الغردقة حاليًا المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Alltours؛ للإعلان عن كتالوجاته للموسم السياحي الصيفي القادم 2024، بالإضافة إلى الزيارة التعريفية التي ينظمها لممثلي 250 شركة سياحة ألمانية.

من جانبه، أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفق بيان الوزارة الأحد، على أهمية السوق الألماني بالنسبة للسياحة المصرية، حيث يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار القاضي، إلى أن اختيار منظم الرحلات الألماني لمصر لعقد هذا المؤتمر يأتي في إطار المكانة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى السائح الألماني، حيث يعد من المقاصد السياحية المفضلة لديه.

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن الزيارات التعريفية التي يتم تنظيمها ولا سيما لممثلي شركات السياحية تعد من أفضل وسائل الترويج السياحي للمقاصد السياحية؛ لأنها تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة، حيث تعد شركات السياحية نقطة الالتقاء الأولى مع السائحين المحتملين لزيارة أي مقصد سياحي.

ونيابة عن عمرو القاضي، ألقى محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، كلمة خلال المؤتمر، استهلها بالترحيب بمجلس إدارة منظم الرحلات الألماني Alltours وبالحضور من ممثلي شركات السياحة الألمانية، مثمَنًا على اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر.

وألقى الضوء خلال كلمته، على المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز التي توفرها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر والتي من بينها الحملات الترويجية المشتركة والزيارات التعريفية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر، عدد من ورش العمل بحضور ممثلي 250 شركة سياحة ألمانية، بالإضافة إلى معرض سياحي يضم نحو 30 فندق ومنتجع سياحي في مصر و 20 فندق من مختلف دول العالم.