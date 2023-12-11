الخارجية: تدشين موقع إلكتروني موحد لتسهيل إجراءات عودة المصريين من غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة أعلنت أمس، تدشين موقع موحد، تشرف عليه البعثة المصرية في رام الله، سيكون هو البوابة الرئيسية التي يتقدم إليها أي مواطن مصري مقيم في قطاع غزة، أو أسرته؛ لتسجيل طلب العودة إلى أرض الوطن.

وأشار أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إلى أن هذا هو موقع موحد، حيث أنه في الفترة الأخيرة تعددت بعض الطرق والسبل وكان بها مجال لنوع من البيانات والأساليب غير السليمة، مشددًا على أن هذا موقع رسمي تحت إشراف وزارة الخارجية وتديره البعثة المصرية في رام الله.

وأوضح أن هذا الموقع يجمع الأسماء، ويعدها في شكل قوائم دقيقة للغاية، لإرسالها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم تدقيقها، وإرسالها إلى معبر رفح للجانبين الفلسطيني والمصري، واللذان يشرفان على معبر رفح؛ لتسهيل عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر.