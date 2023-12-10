البابا تواضروس: المشاركة الكثيفة في الانتخابات دفعة كبيرة وحمل ثقيل على الرئيس المقبل

كتبت- داليا الظنيني:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن بلدنا تواجه تحديات وأزمات مثل أي مكان في العالم ولكن يجب أن نتكاتف ونقف إلى جانب بعض.

وأضاف بابا الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية cbc، مساء الأحد، أنه ينتظر من الرئيس القادم لمصر أن يأخذ دفعة إيجابية قوية بهذه المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية مصر دولة كبيرة ذات ثقل تاريخي وجغرافي والحضاري وهذا الثقل يحمل الرئيس مسئولية كبيرة تجاه المواطنين.

وأوضح أن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، صديقه ويتناقش معه ويتحدث دائمًا معه وعلاقتهما طيبة جدًا وهذا شيء يفتخر به ويقدم صورة جميلة لوطننا، مؤكدًا أن الدين مرتبط بين الإنسان ونفسه أما الوطن فاللجميع.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.