لميس الحديدي: إحالة الفنانة لبلبة للتحقيق في واقعة تصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية

كتبت - داليا الظنيني:

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على واقعة إدلاء الفنانة لبلبة بصوتها الانتخابي مرتين في السعودية في لجان المصريين في الخارج وفي الداخل اليوم في أول يوم من أيام الانتخابات، قائلة: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق".

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية ON، مساء الأحد: "من المؤكد أن لبلبة لم تكن تعرف بعدم قانونية ما قمامت به، لكن القانون واضح، لا يصح الإدلاء بالصوت مرتين

وشددت مقدمة "كلمة أخيرة"، على ضرورة تنقيح القوائم لمن قام بالتصويت في الخارج حتى لا يستطيع التصويت في الداخل .

وأعلنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.



وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبة قامت بالفعل بالإدلاء بصوتها في مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمقر إحدى السفارات المصرية بدولة عربية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج، وأنها أقدمت على التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت اليوم.

وعقب فحص الواقعة، تبين أن اللجنة الانتخابية العامة، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها في العملية الانتخابية اليوم، قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الناخبة عقب رصد الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق القضائية المختصة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.