"يمامة": الانتخابات شهدت إقبالاً متنوعًا والعملية التنظيمية جيدة



كتبت- داليا الظنيني:

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن العملية الانتخابية والتنظيمية مبشرة وجيدة ولا يوجد معوقات، واستغرقت في التصويت ثواني معدودة.

وأضاف "يمامة"، في تصريح لـ"إكسترا نيوز" على هامش إدلائه بصوته، أن رسالتي دائما هي حسن الاختيار في هذا الاستحقاق الرئاسي الأهم في تاريخ بلدنا.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الانتخابات شهدت إقبالاً متنوعاً والسيدات لها دور كبير، حيث حازت مساحة كبيرة، بجانب الرجال والشباب، لكن حضور المرأة كان ملحوظًا.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.