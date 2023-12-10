مظهر شاهين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: استحقاق دستوري مهم في مرحلة دقيقة

أدلى الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بإحدى اللجان الانتخابية في مدينة نصر.

وقال شاهين، أثناء التصويت في اليوم الأول من الانتخابات التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل إن هذا الاستحقاق الدستوري المهم يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر، ويتطلب من جميع المصريين الذين لهم حق التصويت أن يقوموا بواجبهم تجاه الوطن.

ووجه رسالة للناخبين بأن يختاروا من يرونه أهلا لتحمل هذه المسئولية أمام الله والوطن بكل كفاءة واقتدار، مضيفا :" لنستكمل معا مسيرة البناء والتنمية، ونعبر بمشروع ٣٠ يونيو إلي بر الأمان، ودائما تحيا مصر".

ويدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، للاختيار بين أربعة مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسي - رمز "النجمة"، والمرشح عبدالسند يمامة - رمز "النخلة"، والمرشح فريد زهران- رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر- رمز "السلم".

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