خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة النصر الرسمية للغات بدائرة قسم أول أكتوبر.

وقال الطوخي، إنه يشعر بالفخر الشديد بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا، واصفًا الأجواء بـ"التاريخية".

ودعا رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

وكان قد شارك طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، عبر الاقتراع السري المباشر، حيث قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدورها في تشكيل الوعى المجتمعى والسياسى لدى طلابها من خلال التوعية وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما وفرت الجامعة وسائل النقل لتيسير عملية الاقتراع على الطلاب والعاملين، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

للتفاصيل.. "أساتذة وطلاب وعمال".. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك في الانتخابات الرئاسية (صور)

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.