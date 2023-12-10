ربان الكنيسة السريانية: أصلي دائمًا من أجل مصر والعالم حتى يحل السلام والاستقرار

كتب- إسلام لطفي:

قال الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، إن الوقت الحالي الذي تشهد فيه مصر السعي نحو الجمهورية الجديدة، يستلزم المشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفادة من الحقوق الدستورية؛ حيث حث أبناء الرعية السريان المصريين على ضرورة الانتفاع من حقوقهم الأساسية.

وأضاف: المشاركة السليمة لكل مواطن صالح هي واجب أساسي، نابع عن إيمان عميق ومحبة خالصة لهذا البلد الذي ينتمي إليه ليس المصري فقط، بل كل شرقي وأجنبي يحيا على ترابه المبارك.

وأعرب عن اهتمامه الكبير وحرصه على متابعة الانتخابات الرئاسية الجارية، وأنه يحض أبناءه الروحيين على المشاركة منذ اللحظات الأولى لبدء العملية الانتخابية، وأكد أنه يصلي دائماً من أجل مصر وكل العالم لكي يحل السلام والاستقرار فيه.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.