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أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية

06:17 م الأحد 10 ديسمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 11 صورة
    أعضاء الحوار الوطني يصوتون في الانتخابات الرئاسية
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كتب- إسلام لطفي:

أدلى أعضاء الحوار الوطني، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في أولى أيامها اليوم ١٠ ديسمبر.

وحث أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، الشعب المصري بكافة فئاته بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024م أيام 11-12-13 ديسمبر.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

أعضاء الحوار الوطني يصوتون الانتخابات الرئاسية أول أيام الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

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