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BBC

مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة

05:20 م الأحد 10 ديسمبر 2023
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
  • عرض 15 صورة
    مدبولي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
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كتب- محمد غايات:
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة رقم 18 للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر مدبولي، عن سعادته بممارسة حقه الدستوري كمواطن مصري بانتخاب رئيس الجمهورية للفترة المقبلة من 2024 وحتى 2030.

وأضاف، أن مصدر سعادة آخر أنه موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، ويمارس حقه الانتخابي من إحدى لجان العاصمة الإدارية، ولمعرفة حجم الإنجاز العظيم الذي صنعته أياد مصرية أن هذا المكان قبل 6 سنوات لم يكون سوى خرائط، وكنا نضع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحلم لمصر كلها.

وأوضح أن هذا هو "عنوان مصر"، اليوم نصوت من لجنة في قلب أحد الأحياء السكنية العاصمة الإدارية، وخلفنا آلاف المصريين يمارسون حقهم الانتخابي، ونحن نتحدث عن مصر المستقبل، والتاريخ الذي نكتبه لأبنائنا وأحفادنا.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للنتخابات، ولكل القضاة والمستشارين القائمين على العملية، على الجهد المبذول وتذليل العقبات أمام المواطنين في الداخل والخارج، وناشد المصريين الماركة بإيجابية لنقل صورة حضارية.

وفتحت اللجان الانتخابية المحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا

الانتخابات الرئاسية مصطفى مدبولي التصويت

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