العاملون بوزارة التعليم العالي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

كتب- عمر كامل:

شارك العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ الصباح الباكر في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم كافة التيسيرات للعاملين بالوزارة من المغتربين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. بحسب بيان صحفي.

واصطحب الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرِف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، العاملين بالقطاع واللجنة الوطنية لليونسكو من أمام مقر وزارة التعليم العالي بمدينة نصر؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بالتوجه للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن توجه المُغتربين من خارج القاهرة والجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجان المُغتربين بمحافظة القاهرة.

كما قام العاملون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية من المغتربين بالتصويت في لجان الانتخابات المخصصة بالعاصمة الإدارية .

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

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