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أحمد موسى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

04:09 م الأحد 10 ديسمبر 2023
  • عرض 3 صورة
    أحمد موسى يدلي بصوته في الانتخابات
  • عرض 3 صورة
    أحمد موسى يدلي بصوته في الانتخابات
  • عرض 3 صورة
    أحمد موسى يدلي بصوته في الانتخابات
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كتب- محمد أبوبكر:
أدلى الإعلامي أحمد موسى، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، الأحد، بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.
وانطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية اليوم، الأحد، حيث يستمر 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشاهد اصطفاف المصريين اليوم، أمام صناديق الاقتراع، ما هي إلا رسالة للعالم بأن الشعب المصري هو من يقرر مصيره بيده لا أحد غيره، مؤكدا أن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا وسط متابعة من أنظار العالم أجمع.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن احتشاد المصريين، أمام المقار الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وقبل فتح باب التصويت، يعكس مدى ما وصل إليه المواطن المصري من فهم حقيقي لما يحاك به الوطن من مخاطر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين سطروا ملحمة جديدة اليوم، في الحشد والإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية المصرية من أجل رسم مستقبل مصر ومواصلة بناء الدولة الحديثة، وهو ما تم أيضا من قبل المصريين في الخارج قبل أيام.



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