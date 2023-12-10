خالد الجندي يستشهد بحديث نبوي لتشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات

كتب- مصراوي:

أدلي الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بصوته بالانتخابات الرئاسية بمدرسة النصر بالحي المتميز في 6 أكتوبر.

وقال "الجندي" عقب إدلاءه بصوته: إن شهادة أي مواطن في الانتخابات اليوم هي شهادة إنسان محترم لوطن يستحق.

وأضاف أن الإيجابية منهج قرآني، حيث إن الحرية والكرامة والحياة معناها الإيجابية، لافتًا إلى أن البعض يريد تقاعس الناس عن أداء مهامهم.

وشدد على أنه لا بد من الجميع أن يكونوا إيجابيين، فلا يوجد شخص سلبي في القرآن، وأمرنا النبي بالإيجابية، مهما كانت الظروف.

واستشهد بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل".

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