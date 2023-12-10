وزير الري يبحث مع مسؤولة باليونسكو" تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

دبي- أ ش أ:

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بالقاهرة، تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة للتعامل مع المشكلات التي كانت تعاني منها الواحة لعشرات السنين، ومجهودات الدولة المصرية في هذا المجال والتي أثمرت عن بدء استعادة التوازن البيئي بالواحة وتطوير المنظومة المائية بطريقة مستدامة.

كما استعرض وزير الري - خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) - سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع تطوير الري ومنظمة "يونسكو"، لتوفير دورات تدريبية في مجال الري الحديث للعاملين في قطاع المياه وللمزارعين أعضاء روابط مستخدمي المياه لزيادة الوعي بأهمية الري الحديث وتأثيره الإيجابي على المزارعين.

وتم أيضا الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في دعم مبادرة (AWARe) من خلال قيام الوزارة و"يونسكو" بالتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير تمويلات في مجال التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع المجهودات التدريبية المزمع عقدها تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والتي تم توقيعها اليوم.

كما تم خلال اللقاء التباحث حول مساهمة "يونسكو" في تنظيم "أسبوع أفريقيا للمياه" والمزمع عقده بالتزامن مع أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر من عام 2024.

وتم الاتفاق على قيام "يونسكو" بعمل توثيق لتاريخ الري العريق في مصر من خلال توثيق مختلف المنشآت المائية المقامة منذ فترات طويلة، وتوثيق نظم الري المختلفة المستخدمة في مصر منذ آلاف السنين.