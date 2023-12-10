انعقاد دائم لغرفتَي عمليات تنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتب- سامح سيد:

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها في انعقاد دائم؛ لمتابعة تصويت المصريين في الداخل والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، بعد الزخم الكبير في عملية تصويت المصريين في الخارج، الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في إطار المتابعة والرصد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتخابات الرئاسية، وفي إطار استكمال عمل غرفتَي العمليات المركزية والإعلامية بالتنسيقية.

وتعمل التنسيقية في الغرفتَين على إصدار تقارير على مدار اليوم لمتابعة العملية الانتخابية، كما تقوم عبر أعضائها بمتابعة اللجان في كل محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الغرف المركزية الرسمية على مستوى الدولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام؛ بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة داخل 9376 مركزًا انتخابيًّا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.