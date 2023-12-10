الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي توجه رسالة للمصريين

كتب- إسلام لطفي:

ثمنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الحشود والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي انطلاقًا من إيمانهم بدورهم الوطني، وأهمية مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشادت الحملة، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية، مثنيين الإقبال الكبير على اللجان منذ الساعات الأولى من فتح اللجان وكثافة التصويت، والذي تعكس وعي الشعب المصري بالاصطفاف خلف وطنهم وادراك حقوقه وواجباته السياسية.

ودعت الحملة الرسمية المصريين استمرار التوافد للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الأيام الثلاثة، وممارسة حقهم الدستوري، حيث أن المشهد الانتخابي يعبر عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.