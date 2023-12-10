ائتلاف نزاهة يصدر تقريره الأول بشأن الانتخابات الرئاسية داخل مصر

كتب- محمد نصار:

انطلقت أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة أول أيام التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية مصر- 2024، من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة، انتشروا ميدانيًا في 10 محافظات مصرية، بالتنسيق مع غُرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وشهد متابعو الائتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت، من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه خلق حالة زحام أمام مراكز التصويت، واستغرق الناخبون وقتًا طويلًا للإدلاء بأصواتهم كنتيجة لهذا الزحام.

ويرى ائتلاف نزاهة، في بيان الأحد، أنه كان ينبغي للهيئة الوطنية للانتخابات مراعاة زيادة عدد اللجان الفرعية، بما يتناسب مع 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، حتى يتم استيعاب جميع الناخبين دون زحام، وبما يسمح بمشاركة جميع الناخبين بسهولة ويسر.

ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.