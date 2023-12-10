الأمم المتحدة تحذر من نزوح جماعي خارج قطاع غزة

(مصراوي)

طالب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وأشار جراندي إلى أن إطلاق النار سيتسبب في موجات نزوح جماعي مستمر خارج قطاع غزة، محذرًا من كارثية أثر ذلك النزوح على الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.

