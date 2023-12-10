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BBC

الأمم المتحدة تحذر من نزوح جماعي خارج قطاع غزة

02:41 م الأحد 10 ديسمبر 2023

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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(مصراوي)

طالب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وأشار جراندي إلى أن إطلاق النار سيتسبب في موجات نزوح جماعي مستمر خارج قطاع غزة، محذرًا من كارثية أثر ذلك النزوح على الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.

الأمم المتحدة نزوح جماعي قطاع غزة

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