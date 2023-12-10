اللجنة النقابية بـ"الصحة": نؤيد "السيسي" لاستكمال الإنجازات بالقطاع الصحي

كتب- أحمد جمعة:

قالت النقابة العامة بوزارة الصحة، برئاسة د. عبد الله جمعة مدير عام علاج المواطنين بوزارة الصحة، إن العاملين في قطاع الصحة وأسرهم يجددون تأييدهم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

واستعرض "جمعة" الإنجازات العملية والفنية التى تحققت في عهد الرئيس السيسي، وحصول العاملين على امتيازات مادية ومعنوية ساهمت في تحديث المنظومة وتوفير الرعاية الصحية والطبية المتكاملة لجميع المواطنين ونالت بهذا إعجاب العالم أجمع.

وأشار في بيان اليوم، إلى أهمية رد الجميل من قبل العاملين بالقيادة السياسية التي منحتهم الكثير من أوجه الرعاية، لافتا إلى أنهم سيواصلون العمل تحت رعاية الرئيس في الفترة القادمة لاستكمال مبادرة 100 مليون صحة، واستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن ملف الصحة من ملفات الأمن القومي ذات الأولوية، حيث بدأ السيسي الإصلاح الصحي بتحديد نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تدشينه عدداً من المبادرات الصحية والتي نذكر منها على سبيل المثال مبادرة "100 مليون صحة"، ونجاح الدولة في القضاء على فيروس سي وإعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي والوحيدة حتى الآن، وكذلك التأمين الصحي الشامل فضلاً عن اهتمام المرشح الرئاسي بالأمراض التي تؤثر على الأجيال القادمة مع التركيز على سوء التغذية والتقزم وإيلاء الرعاية الطبية اللازمة لها.

ومن جانبه، وجه وفد النقابة العامة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بدوره في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فضلاً عن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية.

وناشد "جمعة" العاملين بوزارة الصحة والمواطنين بالذهاب إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم باعتبارها لحظة فارقة في تسطير التاريخ المجيد للجمهورية الجديدة وهي ضرورة حتمية.

بدورها، قالت شيماء السعيد الأمين العام للنقابة، إن المرأة بمصر وصعيد مصر في مقدمة من يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحجم المكتسبات للمرأة المصرية؛ حيث يعتبر "الراعي الأول للمرأة المصرية سواء كانت أرملة أو ثكلى أو متزوجة أو مطلقة أو فتاة أو طفلة".

وشددت على أن "دعم الرئيس السيسي واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء التي بدأها"، لافتة إلى أن دعم الرئيس السيسي هو دعم للأمن والاستقرار والأمان والتنمية.

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