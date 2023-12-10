نقيب السياحيين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب- محمد أبو بكر:

أدلي باسم حلقة، نقيب السياحيين، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة عبد المنعم واصل الابتدائية بالقاهرة الجديدة.

وقال حلقة، إن شعب مصر اليوم يختار مستقبل الوطن لستة سنوات قادمة، وكل المرشحين لهم احترام كبير في الشارع المصري.

وتابع حلقة: «ماشهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية في كل المحافظات وفي كل مجالات التنمية والبناء وتسليح الجيش بأحدث الأسلحة لتكون مصر من اقوي جيوش المنطقة في ظل مخاطر تهدد أمننا القومي لذلك أرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الأكثر شعبية وقبول لدى المصريين».

ودعا نقيب السياحيين، جميع المواطنين النزول للإدلاء باصواتهم؛ لاختيار الرئيس المقبل لمصر؛ لاستكمال رسم ملامح بناء الجمهورية المصرية الجديدة.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

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