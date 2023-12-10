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الفريق محمد عباس: صوت كل مواطن واجب وطني

01:21 م الأحد 10 ديسمبر 2023
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    الفريق محمد عباس
  • عرض 5 صورة
    الفريق محمد عباس
  • عرض 5 صورة
    الفريق محمد عباس
  • عرض 5 صورة
    الفريق محمد عباس
  • عرض 5 صورة
    الفريق محمد عباس
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كتب- محمد عبيد:

أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث إن صوت كل مواطن واجب وطني، كما يعد نموذجًا ديمقراطيا بممارسة كل مواطن لحقه الدستوري.

جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية التي تم تجهيزها أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وأكد الفريق محمد عباس على أن وزارة الطيران المدني قد خصصت لجنتين انتخابيتين إحداهما أمام مبنى الركاب رقم ٣، والثانية أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث تم تزويدهم بكافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين من أجل تصويت العاملين والركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي، وقد تم أيضا توفير أتوبيسات داخلية لنقل العاملين إلى مقر اللجان للمشاركة والإدلاء بصوتهم من منطلق حرص الوزارة على دعم أوجه المسئولية الوطنية لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني.

وتابع: هذا إلى جانب تخصيص لجنة انتخابية أخري بمطار شرم الشيخ الدولي للتيسير على جميع العالمين والركاب والمسافرين عبر المطار للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

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الانتخابات الرئاسية اللجنة الانتخابية محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

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