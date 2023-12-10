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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: المشاركة الانتخابية واجب وطني

01:17 م الأحد 10 ديسمبر 2023

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية

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كتب- إسلام لطفي:

دعا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلي بصوته داخل لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك

وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر.

وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية: إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية.

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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية المشاركة الانتخابية الدكتور سامي فوزي الانتخابات الرئاسية

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