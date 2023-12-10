محافظ الجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو المواطنين للمشاركة

إقبال كبير من المواطنين على للمشاركة في الانتخابات بلجان حدائق القبة..

قيادات الطيران المدني تشارك في الانتخابات الرئاسية في لجان مطار القاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

أدلى أحمد رشد، محافظ الجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ قليل.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

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