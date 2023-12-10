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BBC

محافظ الجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو المواطنين للمشاركة

01:16 م الأحد 10 ديسمبر 2023
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    أحمد رشد
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    أحمد رشد
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كتب- محمد أبو بكر:

أدلى أحمد رشد، محافظ الجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ قليل.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

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أحمد رشد محافظ الجيزة الانتخابات الرئاسية

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