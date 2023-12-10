"أشعر بالعزة والفخر".. وزير الصحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

إقبال كبير من المواطنين على للمشاركة في الانتخابات بلجان حدائق القبة..

كتب- أحمد جمعة:

أدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بمنطقة التجمع الأول.

وقال الوزير إنه يشعر بـ"العزة والفخر" بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا، واصفًا الأجواء بـ"التاريخية".

ودعا الوزير في تصريحات على هامش التصويت بالانتخابات، المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

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