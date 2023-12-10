رئيس "سياحة النواب" عقب إدلائها بصوتها: استقرار مصر والأمن والأمان مفتاح السياحة

كتب- محمد عبيد:

أدلت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بصوتها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية داخل اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم بمطار القاهرة الدولي .

وأبدت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحات أدلت بها، اليوم الأحد، من أمام لجنة الانتخابات بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، سعادتها بتخصيص شركة ميناء القاهرة الجوي لجنتَين بمطار القاهرة؛ لإدلاء العاملين والمسافرين وجميع رواد المطار بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأيضًا حرص الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على الوجود وافتتاح اللجان .

وقالت علي إن الأعداد الكبيرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل لجان مطار القاهرة الدولي تسعد الجميع، وعبرت عن إعجابها بتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هو من أجل أمان وسلامة واستقرار مصر؛ الذي يعد مفتاح السياحة المصرية، فلا توجد سياحة دون أمان .

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولي، اللجنة الأولى أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وشكَّلت شركة ميناء القاهرة الجوي غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، لتذليل كل العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، وكذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.