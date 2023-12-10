مرتدياً "الوشاح الفلسطيني".. المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

كتب- أحمد جمعة:

أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران، بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين، في أول أيام الانتخابات الممتدة حتى الثلاثاء المقبل.

وحرص زهران على ارتداء الوشاح الفلسطيني، وسط حضور كبير من الشباب والسيدات وطوابير كثيفة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها؛ لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بتصويت ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقًا لقاعدة البيانات.

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