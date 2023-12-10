كامل الوزير: أدليت بصوتي لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب

كتب- محمد نصار:

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، بلجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية بنات بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل، في تصريحات بعد إدلائه بصوته، اليوم: أدليت بصوتي لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية والرؤية الثاقبة والشجاعة والذي يعمل دائما من أجل خدمة الشعب المصري العظيم.

وأكد الفريق كامل الوزير أنه أدلى بصوته لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب، من يعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع اسم مصر في المحافل الدولية، وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها والذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة.

وأوضح وزير النقل، أن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير للمصريين والذين رفعوا أعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم للفترة 2024- 2030.

وتابع أن هذا المشهد العظيم يثبت أن المصريين دائمًا شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن والحرص على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم وأن أبناء الوطن يقفون صفًا واحدًا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الشباب دائما في الطليعة ولابد أن يدلوا بصوتهم لأنهم المستقبل وأن يثبتوا للعالم أن شباب مصر بخير وواعٍ وحريص على مصلحة بلده.

وتابع: الشباب لن ينجرف وراء الشائعات بأن الانتخابات محسومة لمرشح بعينه فلا بد للشباب من النزول والمشاركة حتى لو رأوا أن هناك مرشحًا فرصته أكبر من باقي المرشحين، ليثبت الشباب للعالم أنهم على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريص على اختيار رئيسه بنفسه.

وأشاد وزير النقل، بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كل ضمانات لنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.