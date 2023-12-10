المصريون يعلمون العالم أنهم أبطال قصتهم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة -صور

كتب- أحمد السعداوي:

أدلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بصوتها باللجنة الانتخابية في مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة، وحرصت الوزيرة على القدوم مبكرًا للجنة؛ من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقالت السفيرة سها جندي: "لقد أتيت اليوم مبكرًا للانتخاب؛ لأحاكي ما رسمه المصريون بالخارج من صورة مشرفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وروح وطنية ألهمتني وألهمت مصر بأكملها، وأضافت: "لقد صنعوا مشهدًا مشرفًا بمحبة وعطاء خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية بالخارج والمساهمة في رسم مستقبله والمشاركة في اختيار القيادة السياسية التي من شأنها أن تؤرخ للمستقبل وتبحر بسفينة الوطن رغم الأمواج العاتية التي تُحيط به. إن التصويت في الانتخابات الرئاسية واختيار القيادة حق دستوري لكل المصريين؛ خصوصًا في هذه المرحلة الفارقة"، مشيرةً إلى أن هذا الوعي وهذه الروح التي لمسناها من أبنائنا في الخارج لن تقل أبدًا -بإذن الله- عن الروح الوطنية لدى أبناء مصر في الداخل، فنحن في مرحلة تتطلب منا جميعًا أن نرسم صورة حقيقية عن مصر أمام العالم ونعلم الجميع بأننا أبطال قصتنا ومخططو مستقبلنا، وأن المصريين هم أصحاب القرار.

وتابعت وزيرة الهجرة بأنها على يقين تام بأن المصريين بالخارج يتطلعون إلى مشاركة عائلاتهم وذويهم في مصر في العملية الانتخابية التي تجري داخل مصر؛ خصوصًا من خلال رؤية صورهم وهم يدلون بأصواتهم في اللجان بفرحة غامرة، الأمر الذي سيجسد صورًا تبهر العالم وتبعث برسالة مفادها أن المصريين هم مَن يصنعون مستقبلهم بأيديهم.

وتابعت السفيرة سها جندي: إن المرأة والشباب أثبتوا مدى ولائهم وانتمائهم لوطنهم بالخارج، وأنها على ثقة في أن المرأة المصرية والشباب المصري صانع المستقبل سيكون لها دور فاعل في العملية الانتخابية داخل مصر، كما كانت الحال في الخارج، من حيث تقدم الصفوف خلال أيام التصويت، وحشد وحث الأسرة على النزول لصناديق الاقتراع.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بتأكيد الصورة المشرفة التي سيرسلها المصريون للعالم والصورة الحضارية التي سيظهرون عليها خلال الأيام الثلاثة، من حماسة ورقي وسعادة بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.