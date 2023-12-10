محافظ القاهرة يُدلي بصوته الانتخابي في معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري

كتب- محمد نصار:

أدلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي ٨٢٣٦٧٦١ ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية داخل 444 مركزًا انتخابيًا بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين،، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أي معوقات.

وشدد محافظ القاهرة، عقب إدلائه بصوته، على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشاد محافظ القاهرة، بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

كما أكد محافظ القاهرة، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.