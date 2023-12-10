توافد الناخبين بالمعادي على اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كتبت- مارينا ميلاد:

تشهد اللجان الانتخابية بحي المعادي بالقاهرة إقبالا ملحوظا من الناخبين في الساعات الأولى لفتح أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد أهالي حي المعادي على المقرات الانتخابية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة وتيسيرات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. إذ توفرت إرشادات مكتوبة، وبطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل"، وكراسي متحركة.

كما أتاح حي المعادي لجنة تصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات بمقر الجهاز التنفيذي لشق التعبان.

ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين: الرئيس عبدالفتاح السيسي للفوز بولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات، حازم عمر (رئيس حزب الشعب الجمهوري)، عبد السند اليمامة (رئيس حزب الوفد)، وفريد زهران (رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي).

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في القاهرة حوالي 8 ملايين و236 ألفًا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة؛حسبما أفاد بيان لمحافظة القاهرة.

وتُجرى الانتخابات على مدار 3 أيام، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.