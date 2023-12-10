مفيد شهاب وكرم جبر يُدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين بالمعادي على اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

أدلى اليوم الأحد 10 ديسمبر، مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، عضو الوفد المصري في مفاوضات استرداد طابا، وزير التعليم العالي الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما أدلى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصوته أيضًا في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.