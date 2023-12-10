إعلان

BBC

كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

10:33 ص الأحد 10 ديسمبر 2023

الفريق كامل الوزير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تصوير - إسلام فاروق

أدلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

الفريق كامل الوزير انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات وزير النقل

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة