توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالدقي للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. صور

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: صوتي للأقدر على

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمد معروف:

بدء اليوم الأحد ومنذ التاسعة صباحًا، توافد الناخبين على لجان الاقتراع في لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصد "مصراوي"، صور توافد الناخبين؛ للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها؛ لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بتصويت ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقًا لقاعدة البيانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

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