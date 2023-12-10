أهالي قرية السفاينة بالقليوبية يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة -صور

كتب- أحمد السعداوي:

توافد عدد كبير من أهالي قرية السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، صباح اليوم الأحد، في أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية.

انطلقت عملية اقتراع المصريين، اليوم الأحد 10 ديسمبر، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة والقائمين على العملية الانتخابية.

وحرص مواطنون على التواجد أمام مقار لجان الانتخابات قبل انطلاق عملية التصويت بنحو ساعة استعدادا للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد على 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر، من المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.