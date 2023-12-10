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بالصور.. المرشح الرئاسي حازم عمر يُدلي بصوته في الانتخابات

10:14 ص الأحد 10 ديسمبر 2023
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    المرشح الرئاسي حازم عمر يُدلي بصوته (1)
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    المرشح الرئاسي حازم عمر يُدلي بصوته (4)
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    المرشح الرئاسي حازم عمر يُدلي بصوته (5)
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    المرشح الرئاسي حازم عمر يُدلي بصوته (6)
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    المرشح الرئاسي حازم عمر يُدلي بصوته (3)
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    المرشح الرئاسي حازم عمر يُدلي بصوته (2)
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كتب- أحمد جمعة:

أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري مدرسة سيزا نبراوي الانتخابات الرئاسية

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