توافد الناخبين على لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية (فيديو)
بدء توافد الناخبين مبكرا على لجان الاقتراع في المحافظات، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
وانطلقت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الداخل اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، وبدأ المواطنون في التوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران (رمز الشمس)، وعبد السند يمامة (رمز النخلة)، وحازم عمر (رمز السلم).
لمتابعة أخبار الانتخابات اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: