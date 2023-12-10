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BBC

توافد الناخبين على لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

08:43 ص الأحد 10 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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بدء توافد الناخبين مبكرا على لجان الاقتراع في المحافظات، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الداخل اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، وبدأ المواطنون في التوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران (رمز الشمس)، وعبد السند يمامة (رمز النخلة)، وحازم عمر (رمز السلم).

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الانتخابات الرئاسية تواف المواطنين انتخابات الرئاسة 2024

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