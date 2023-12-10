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تعرف على التسهيلات للمسافرين ذوي القدرات الخاصة بمطار القاهرة

04:00 ص الأحد 10 ديسمبر 2023

التسهيلات للمسافرين ذوي القدرات الخاصة

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كتب- محمد عبيد:

يتعرض بعض المسافرين لمشكلات داخل المطارات، نظراً لسفرهم ومعهم أحد أفراد من ذوي القدرات الخاصة، لكن بدأت المطارات وشركات الطيران في وضع اللافتات والمنظمين الذين يهتمون بهم.

ويرصد مصراوي تسهيلات المسافرين ذوي القدرات الخاصة بمطار القاهرة.

- تقبل شركات الطيران معظم الركاب ذوي القدرات الخاصة، وتطالب الشركات أسرة المسافر بطلب نوع المساعدة المناسب له قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة.

- تطلب الشركات من أسرته الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد المغادرة المحدد لرحلته حتى يمكن تزويده بأكثر مساعدة ملائمة ممكنة، مما يجعل رحلته ممتعة ومريحة بأقصى قدر ممكن.

- تضع شركات الطيران رقم للتواصل عليه ويكون مسؤول خدمة العملاء إذا كان الراكب مع أسرته مسافرين من مطار القاهرة وذلك للحصول على المساعدة قبل تسجيل الوصول (عند الحاجة).

- تؤكد شركات الطيران أن هناك فئات من الركاب تحتاج استصدار تصريحًا طبيًا مثل (إعاقة نمو، ومرضى الزهايمر والخرف، ومتلازمة داون وصعوبات في التعلم و التوحد).

تسهيل السفر ذوي القدرات الخاصة مطار القاهرة شركات الطيران

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