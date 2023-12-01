الزراعة تتابع في سوهاج زراعة القمح وتوفير التقاوي والأسمدة

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، لجنة من الوزارة المتابعه المستمره خاصة بمحافظات صعيد مصر والمرور على زراعات القمح المحصول الاستراتيجى لمصر وأهمية التوعية المستمره للفلاحين على استخدام تقاوي عاليه الجودة وفقًا للسياسة الصنفية المعتمدة من الوزارة.

وقالت الوزارة، إن اللجنة المكونة من المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالوزارة ومديري عام التوجيه والمتابعه وبرفقه الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزاره الزراعه بسوهاج، قاموا بالمرور على زراعات القمح بزمام بعض الجمعيات الزراعية بمركز سوهاج.

وتوجهت اللجنة بالمرور والمعاينة لعدد من حقول القمح والتي تم زراعتها مبكرًا في بداية الموسم، والتأكد من ارتفاع نسبة الإنبات وانتظام عملية الزراعة للأراضي الخالية والمجهزة للزراعة تباعا لزيادة نسبة المساحة المنزرعة بالقمح بمحافظة سوهاج والوصول إلى المستهدف من المساحة المحصولية للقمح على مستوى المحافظة.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكد من توافر الاسمدة والعمل على توزيعها على المزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح لاضافتها كسماد لمحصول لزيادة الإنتاجية من القمح وتخفيف العبء عن كاهل الفلاح من خلال تقديم السماد المدعم له.