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BBC

عمرو أديب: الأحد المقبل سيكون الفيصل في مصير الدولار

11:35 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي عمرو أديب، إن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء خلال أمس أمر مجهول السبب، مؤكدًا أن الدولار في السوق السوداء دخل الإنعاش ولا أحد يستطيع التكهن بمستقبل أسعاره.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "مفيش عملة بتفضل ترتفع أو تنخفض بصورة مستمرة".

وأشار إلى أنّ هناك من وصف الدولار بأنه انهار ولم يعد له قيمة، في حين هناك من شكّك في هبوطه، موضحًا أن هناك حاجزًا لسعر الدولار في السوق السوداء وهو 45 جنيها، موضحًا أن الدولار يتوقف حاليًا في المرحلة الوسطى بعد ارتفاعه كثيرًا وصولا إلى انخفاضه بعض الشيء.

ولفت مقدم الحكاية، إلى أنه ممن يفضلون انخفاض سعر الدولار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن يوم الأحد المقبل سيكون الفيصل في مصير الدولار مع بدء السوق.

عمرو أديب الدولار سعر الدولار أسعار العملات السوق السوداء

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